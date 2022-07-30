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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала об удивлении эрудиции президента России Владимира Путина и его "умению говорить без шпаргалки". Об этом она заявила в беседе с журналом Economist.

Замгоссекретаря также обратила внимание на способность Путина "всегда стоять на своем".

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Россия уже одержала победу над Западом на трех фронтах.

До этого автор немецкого издания Die Welt Жак Шустер рассказал о главных заблуждениях Запада о конфликте между Россией и Украиной. По мнению журналиста, украинская сторона не может победить в конфликте в том числе из-за десятикратного превосходства российских вооруженных сил.

Что касается экономических санкций, то они имеют и обратный эффект, подчеркивает Шустер. Он заявил, что Россия получает повышенный доход от продажи нефти и газа.

В свою очередь, профессор предпринимательства в Балтиморском университете в США Дэвид Лингельбах заявил, что после завершения специальной операции на Украине у президента РФ Владимира Путина есть три пути. По словам профессора, российский лидер либо "начнет военную кампанию", либо займется созданием альтернативы ООН, либо будет укреплять власть внутри страны.