Independent: в Британии выступление Фараджа сорвалось из-за плаката с Путиным

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Выступление идеолога Brexit Найджела Фараджа было сорвано после того, как активисты опустили дистанционно управляемый баннер с изображением президента России Владимира Путина за его спиной. Об этом пишет The Independent.

На плакате был изображен президент России с подписью "Я люблю Найджела". Ответственность за акцию взяла группа Led By Donkeys.

Газета отмечает, что Фараджа ранее упрекали в симпатии к Путину. Он заявлял, что ему не нравится российский президент как личность, но восхищается им как политическим деятелем, который сумел "взять под контроль управление Россией".

В феврале этого года польские фермеры пришли на очередные акции протеста на границе с Украиной вместе с пророссийскими транспарантами. Один из них призывал Путина "навести порядок" с Брюсселем, Украиной и польскими властями.