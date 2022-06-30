Песков пообещал анонсировать выступление Путина о ситуации в мире

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда Владимир Путин примет решение сделать выступление о ситуации в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира с сохранением гарантий прав всех народов и культурно-цивилизованного многообразия. По его словам, сейчас активно формируется многополярная система отношений.

По словам президента, Россия открыта к диалогу по обеспечению стратегической безопасности и сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения. Он добавил, что Москва нацелена на объединение усилий по вопросам климата, борьбы с голодом, обеспечения стабильности продовольственных и энергетических рынков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

