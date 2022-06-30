Володин объяснил, зачем Киев публикует дезинформацию

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Киевский режим намеренно публикует дезинформацию, чтобы подчеркнуть свои псевдопобеды, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"На самом деле (Киев. – Прим. ред.) терпит поражение за поражением. Давайте не будем лить воду на вражескую мельницу", – написал он.

Ранее Володин рассказал, как происходит обмен пленными. По его словам, Россия обменивает только тяжелораненых служащих нацбатальона "Азов", при этом по всем боевикам ведутся предметные следственные действия. Он добавил, что необходимо бороться за вызволение из плена каждого своего бойца.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

