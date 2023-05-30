Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада из-за обострения в Косово

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Президент Сербии Александр Вучич созвал встречу представителей США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии из-за обострения ситуации в Косове и Метохии. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич призвал лидеров стран Запада образумить Приштину, пока не стало поздно. По его мнению, целью косовских властей является столкновение Сербии с НАТО.

"Мы предупреждали, и прошу еще раз, и завтра снова повторю на встрече, просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал", – заявил он.

Вучич обвинил в обострении ситуации премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбино Курти, который, как считает лидер Сербии, "желает, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО".

Президент Сербии также добавил, что сделает все возможное для сохранения мира, но не допустит убийства своих людей. Вучич сообщил, что собирается провести всю ночь с военнослужащими вблизи административной линии с Косово и Метохией.

Ранее стало известно, что Вучич также анонсировал встречи с российским и китайским послами на фоне обострения ситуации.

Беспорядки в муниципалитете Звечан начались 29 мая, когда протестующие сербы собрались перед административным зданием и потребовали отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали протестующих.

Вучич заявил, что один из сотрудников спецназа Косово открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. После столкновений с КФОР за медицинской помощью впоследствии обратились 50 человек.