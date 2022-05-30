Скульптор оценил идею возведения памятника в РФ в честь спецоперации на Украине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Специальная военная операция на Украине представляет собой событие исторического масштаба, поэтому идея создания монументального памятника для ее увековечения заслуживает внимания, заявил скульптор Салават Щербаков RT.
"Конечно, рассказ об этом будет и в литературе – литературные памятники. Возникают уже свои народные песни и стихи. Памятники будут несомненно. Должен быть транслирован наш взгляд на эту позицию", – сказал Щербаков.
По его мнению, такой памятник должен стать "рассказом понимания России".
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил возвести в России триумфальные ворота или иной крупномасштабный памятник в честь специальной военной операции на Украине. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
По мнению парламентария, строительство надо начать сразу после того, как спецоперация завершится. Как он считает, такие события требуют увековечивания "через язык монументальной архитектуры".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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