Милонов предложил возвести в России памятник в честь спецоперации на Украине

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил возвести в России триумфальные ворота или иной крупномасштабный памятник в честь спецоперации на Украине, сообщает RT.

По мнению парламентария, строительство надо начать сразу после того, как она завершится. Как он считает, такие события требуют увековечивания "через язык монументальной архитектуры".

В обращении на имя председателя правительства Михаила Мишустина Милонов подчеркнул, что специальная военная операция России на Украине проходит согласно утвержденным планам и будет завершена при достижении необходимых результатов и целей.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.