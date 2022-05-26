Актриса Шукшина предложила показывать патриотическое передачи вместо ток-шоу

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Российская актриса Мария Шукшина призвала заменить развлекательные ток-шоу патриотическими передачами. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее мнению, развлекательные шоу разрушают духовно-нравственные ценности, дискредитируют институт семьи и пропагандируют западные отношения в семье.

"Для привлечения внимания обычно приглашаются известные люди, готовые за 30 сребреников придумать любую конфликтную ситуацию. Для многих это становится единственным источником заработка. Про мораль и разрушительное воздействие на зрителей не думает никто", – отметила Шукшина.

Она назвала передачу "Пусть говорят" помойной. Актриса считает, что ее стоит заменить на программы о российских солдатах. При этом она добавила, что не смотрит ТВ, но весь контент так или иначе попадает в интернет.

Шукшина высказывалась и о фильме Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского". Она возмутилась тем, что после показа картины на Каннском кинофестивале режиссер встал и высказался против спецоперации на Украине.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала решение о запрете на въезд в Россию для певицы Наргиз Закировой. По ее словам, артистка стала известной только после приезда в РФ, а сегодня "мы ее отправляем за безобразие". Драпеко выразила мнение, что после этого и уйдет популярность Наргиз.

