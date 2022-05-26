Депутат прокомментировала запрет на въезд в Россию для певицы Наргиз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала решение о запрете на въезд в Россию для певицы Наргиз Закировой. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Наргиз – хорошая певица, но стала знаменитой только через проект "Голос". Только когда она приехала в Россию, стала известной. Сегодня она уезжает, мы ее отправляем за безобразие. Вместе с этим уйдет и ее популярность", – заявила парламентарий.

По мнению Драпеко, Наргиз ожидает участь "ресторанной певицы".

Депутат Госдумы отдельно подчеркнула, что законы для граждан Российской Федерации одинаковы, несмотря на профессиональную деятельность. Поэтому необходимо наказывать случаи, когда высказывания публичных персон становятся "выстрелом в сердце собственной страны".

Накануне стало известно, что певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года. Поводом для такого решения стала позиция артистки по специальной военной операции на Украине.

