Пушков рассказал о главной опасности США

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Соединенные Штаты сейчас активно вооружаются, так как они уже не в состоянии "обеспечить свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами". Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

"В условиях "съеживания" сверхдержавы ее руководство делает ставку на военную силу. В этом главная опасность, исходящая от падающего гегемона", – написал он в Telegram.

Минобороны США в пятницу, 28 мая, опубликовало заявление, в котором говорится, что администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса более 750 млрд долларов на расходы национальной обороны в 2022 году.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что XXI век станет для США роковым и тяжелым.