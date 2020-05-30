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Политика

18:41

МИД РФ опроверг обвинения со стороны США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

политика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Министерство иностранных дел РФ опровергло заявления США об изготовлении фальшивой валюты для Ливии. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдепартамент США ранее выразил похвалу Мальте за перехват ливийской валюты номинальной стоимостью в 1,1 миллиарда долларов. Денежные знаки якобы были поддельными и печатались в российской типографии "Гознак".

Со стороны МИД РФ сообщили, что с Ливией был подписан официальный контракт на печать местных динаров при задействовании мощностей "Гознака". Россия направила напечатанные банкноты в адрес Центрального банка Ливии в городе Тобруке.

Из-за того, что в Ливии сложилось двоевластие, то и Центральных банков существует два – в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия, и в Бенгази. Причем в последнем случае руководителя структуры выбрал легитимный ливийский парламент.

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