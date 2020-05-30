МИД РФ опроверг обвинения со стороны США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

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Министерство иностранных дел РФ опровергло заявления США об изготовлении фальшивой валюты для Ливии. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдепартамент США ранее выразил похвалу Мальте за перехват ливийской валюты номинальной стоимостью в 1,1 миллиарда долларов. Денежные знаки якобы были поддельными и печатались в российской типографии "Гознак".

Со стороны МИД РФ сообщили, что с Ливией был подписан официальный контракт на печать местных динаров при задействовании мощностей "Гознака". Россия направила напечатанные банкноты в адрес Центрального банка Ливии в городе Тобруке.

Из-за того, что в Ливии сложилось двоевластие, то и Центральных банков существует два – в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия, и в Бенгази. Причем в последнем случае руководителя структуры выбрал легитимный ливийский парламент.

