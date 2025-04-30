Трамп назвал немыслимыми траты США на Украину

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Вашингтон предоставил Киеву около 350 миллиардов долларов, что стало немыслимо. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"И у нас не было никакой безопасности. У нас не было ничего. Мы просто вливаем туда деньги, ничем не обеспеченные", – цитирует его ТАСС.

Как отметил глава Белого дома, Штаты при бывшем президенте Джо Байдене "выбрасывали в окно" средства для Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна хочет от американской стороны таких же гарантий безопасности, какие предоставляются Израилю. Глава страны уточнил, что они нужны на суше, в воздухе и на море. Помимо этого, Украина ожидает размещения на своей территории военного контингента Европы.

Между тем, по данным СМИ, в США фактически не поднимается вопрос о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Поставки могут прекратиться после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные Байденом, указали журналисты.

