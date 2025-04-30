Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров впервые прибыл с официальным визитом в Доминикану 30 апреля, передает РИА Новости.

Министр проведет встречу с президентом страны Луисом Абинадером и министром иностранных дел Роберто Альваресом. Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений, в том числе наращивание сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурно-гуманитарной сферах.

В 2025 году Россия и Доминиканская Республика отмечают 80-летие установления дипломатических отношений.

Ранее Лавров посетил двухдневное совещание министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. Там глава российского дипломатического ведомства провел встречи с бразильским министром иностранных дел Мауро Виэйрой и главой МИД Китая Ван И.