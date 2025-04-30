Небензя заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий

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Москва готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий, несмотря на проблемы с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза, его слова приводит РИА Новости.

Постпред подчеркнул, что Россия рассчитывает на то, что Украина присоединится в майскому перемирию, которое ранее было объявлено Владимиром Путиным. Этот шаг мог бы показать, что украинская сторона заинтересована в прямых мирных переговорах с Россией, указал он.

Кроме того, постпред напомнил президенту Украины, что тот должен реализовать свои предвыборные обещания, данные в 2019 году, а именно – вести дело к миру с Россией и соблюдать права русскоязычного населения в стране.

Ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон выйдет из переговоров по урегулированию конфликта на Украине в качестве посредника при отсутствии прогресса на пути к миру. По ее словам, США ждут полного и длительного прекращения огня.