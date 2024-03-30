Переговоры по перемирию в секторе Газе возобновятся в Каире 31 марта – СМИ

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Переговоры между Израилем и ХАМАС о перемирии в анклаве возобновятся в Каире 31 марта. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник в силовых структурах Египта, который совместно с Катаром выступает посредником в этом процессе.

"Египет и Катар продолжают предпринимать совместные усилия для достижения прогресса в переговорном процессе", – сказано в материале.

При этом официально власти Египта информацию о возобновлении переговоров пока не комментировали.

Ранее член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль сообщил, что переговоры о перемирии в анклаве, которые состоялись в Дохе, зашли в тупик в связи с позицией Израиля. При этом он добавил, что угрозы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о начале операции в Рафахе (на юге сектора Газа) не испугают ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

