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Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS, на которое ссылается РИА Новости.

Ранее украинский лидер утверждал, что мирные переговоры не начнутся до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь он говорит о границах 2022 года.

По мнению Зеленского, Москва будет "готова к диалогу", если Киев сможет выйти на границы, которые были до начала СВО.

Вместе с тем в интервью обозревателю газеты Washington Post Дэвиду Игнейшесу Зеленский заявил, что ВСУ будут постоянно отходить, если США не предоставят необходимую помощь.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт требует от РФ и Украины немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Он также указал на то, что РФ и Украина должны начать переговоры как можно скорее.

До этого спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй сообщил, что восстановление мира на Украине – первостепенная задача. По его мнению, чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери.

Обозреватель американского издания Харрисон Касс заявил, что Украина как можно скорее должна вступить в переговоры с РФ, пока прекращение американской помощи не привело к еще большему ухудшению позиций Киева.

