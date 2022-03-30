Великобритания введет ограничения на техосмотр самолетов и яхт бизнесменов РФ

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Власти Великобритании введут ограничения на техническое обслуживание самолетов и яхт подпавших под санкции бизнесменов из России. Об этом сообщается на сайте МИД Великобритании.

Правительство также намерено ввести санкции против Донецкой и Луганской народных республик. На районы распространят ограничения, введенные в отношении Крыма.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти сейчас работают над новым пакетом контрсанкций в условиях внешнего давления. По его словам, на фоне интенсивного давления извне, с которым столкнулась Россия, правительству крайне важна слаженная работа с депутатским корпусом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

