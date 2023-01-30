Россия не собирается сотрудничать с группой по расследованию и идентификации ОЗХО

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Россия не собирается сотрудничать с группой по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ГРИ ОЗХО), сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

ГРИ ОЗХО пыталась оправдать агрессию США, Британии и Франции против Сирии, которая произошла 7 апреля 2018 года.

"Осуждаем подобное манипулирование западниками некогда авторитетной международной структурой", – отметили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что по Сирии был нанесен массированный ракетный удар. Были поражены гражданские и военные объекты. Эти действия нарушают основополагающие нормы и принципы международного права.

Ранее сообщалось, что США доставили военно-биологическое оборудование с украинской территории на химические и фармакологические предприятия Польши и прибалтийских государств.

Пентагон планирует создать компоненты биологического оружия и испытать его на жителях Украины и государств по периметру границ России.

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