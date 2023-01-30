Эксперт заявил, что РФ нанесла удар по планам Японии в отношении Курильских островов

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Москва своим решением по вопросу консультаций в отношении рыбного промысла японских рыбаков в районе Курильских островов нанесла удар по планам Токио, сообщил Pravda.Ru руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов.

По его словам, промысел в российских территориальных водах вокруг Южных Курил производится в обмен на определенную плату со стороны Японии, но в соглашении от 1998 года о добыче рыбы не говорится, о чьих водах идет речь.

По словам эксперта, это было сделано по настоянию японской стороны, когда Москва искала компромиссы и шла на сближение.

"И японцы это рассматривают как шаг в направлении получения обратно всех четырех островов, на которые они претендуют. Но Москва нанесла удар по планам Токио", – пояснил Кистанов.

Заявления японской стороны о неприемлемости он назвал стандартным ходом. Специалист заметил, что для Японии приемлемо вводить санкции против РФ, рвать торговые связи и вести политическую антироссийскую деятельность. При этом для Токио неприемлемо, что Россия в ответ принимает какие-либо меры.

Кистанов считает, что на предстоящем саммите G7 Япония поднимет вопрос о СВО России на Украине. Более того, Токио поставляет Киеву бронежилеты, каски, теплое обмундирование, беспилотники, собирается поставить миноискатели, которые считаются одними из лучших в мире.

"Все это с точки зрения Японии нормально. А то, что Россия в ответ принимает какие-то меры, это неприемлемо. Обычный обмен любезностями на дипломатическом уровне", – заключил эксперт.

Накануне в МИД России предупредили Токио, что Москва не может согласовать проведение консультаций по рыбному промыслу из-за антироссийских санкций со стороны Токио. В ведомстве заявили, что не приемлют протесты японской стороны в связи с данным решением, и сообщили, что для возврата к нормальному диалогу Япония должна проявить элементарное уважение к России.

После этого японский депутат Такако Судзуки заявила, что промысел в российской экономической зоне в районе Курильских островов имеет чрезвычайное значение для Японии и японских рыбаков. Судзуки считает, что правительство Японии обязано взять на себя ответственность и помочь рыбакам, столкнувшимся с трудностями в ведении промысла.

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Тэцуро Номура также заявил, что промысел в районе Курильских островов важен для региональной экономики. Он сообщил, что Минсельхоз и МИД Японии прилагают все возможные усилия, чтобы договориться о переговорах по этой теме с Россией.

Власти Японии назвали неприемлемой позицию России по вопросу согласования консультаций по рыбному промыслу японских рыбаков в российской экономической зоне в районе Курильских островов. Токио призвал Москву как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки.

До этого Япония ввела новые антироссийские санкции. Персональные санкции затронули 22 физических лица и 3 организации из России. Кроме того, были расширены экспортные ограничения, в том числе Япония запретила поставлять в Россию роботов.

Две страны подписали соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в 1998 году.

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