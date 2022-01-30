Великобритания намерена удвоить контингент войск в Эстонии

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Фото: CTK/TASS/Lubos Pavlicek
Великобритания намерена удвоить численность контингента своих войск в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Как указали в пресс-службе, таким образом власти Британии хотят оказать поддержку своим союзникам в Европе.
"Реактивные самолеты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО", – подтверждается в заявлении.
Детали переброски войск должны быть согласованы с представителями Альянса на следующей неделе. Предполагается, что главы государств НАТО проведут совещание по данному вопросу в понедельник, 31 января.
Как отметил Джонсон, переброска войск станет посланием Кремлю о единстве НАТО.
"Мы не потерпим дестабилизирующей активности и будем всегда стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России", – сказал британский премьер.
В сообщении добавляется, что переброска британских военных поможет партнерам по НАТО в Скандинавии и в Балтии. Помимо прочего, на следующей неделе министр обороны Британии Бен Уоллес совершит визиты в Венгрию, Словению и Хорватию.
Ранее сообщалось, что власти США планируют перебросить американские войска в страны Восточной Европы и НАТО. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс рассматривает возможность увеличения своего присутствия на Востоке. По его мнению, такие действия будут способствовать повышению уровня безопасности в Европе.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Он также подчеркивал, что это происходит не по вине России, а из-за заявлений США и Альянса.
Байден распорядился повысить готовность вооруженных сил для помощи союзникам
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