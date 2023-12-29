Дополнительный спецрейс МЧС с эвакуированными россиянами вылетел из Каира в Москву

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Дополнительный специальный рейс МЧС России доставит в страну 33 россиянина и членов их семей, которых эвакуировали из сектора Газа. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что в самолете Ил-76 находятся 33 человека, среди которых 14 детей. Все они решили покинуть сектор Газа, добавили в МЧС.

Ранее директор Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач заявил, что в секторе Газа остается небольшое количество россиян. По его словам, они либо не получили разрешения соответствующих властей, либо добровольно отказались от выхода, поскольку не было разрешения для их родственников.

Он указал, что российская сторона получила разрешения на эвакуацию через КПП "Рафах" для порядка 1,3 тысячи человек. Среди эвакуированных, кроме россиян и палестинцев, были граждане Украины, Швеции, Марокко и Киргизии. На данный момент через КПП "Рафах" вышли и уже прибыли спецрейсами МЧС России 1 125 человек, из которых 644 – граждане России.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ