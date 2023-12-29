Фигурист Чернышев поддержал решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Фигурист Петр Чернышев поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах президента России в следующем году. Об этом пишет Агентство "Москва".

Он считает, что на данный момент нужна стабильность, опыт и доверие людей, поэтому и поддерживает решение действующего лидера страны. Спортсмен отметил, что в ходе президентства Путина РФ набрала колоссальные обороты как в экономическом, так и политическом отношении.

"Наверное, с нами приходится считаться и тем, кому бы хотелось видеть нас менее развитыми. Поэтому я считаю, что мы движемся в правильном направлении", – заявил Чернышев.

Фигурист уже оставил подпись, потому что уверен в необходимости как можно быстрее определиться с кандидатами и наличии у всех уверенности, что они делают правильный выбор.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Фигурист Петр Чернышев поддержал выдвижение Владимира Путина на выборах в 2024 году