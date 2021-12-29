Депутат Рады предложил создать союзное государство России и Украины

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Россия и Украина должны создать единое союзное государство. Такое мнение высказал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению Кивы, у РФ есть права на нынешнюю территорию Украины.

"Территорию, которая действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе – нашем славянском союзе", – заявил Кива.

Как считает политик, два братских народа должны обязательно воссоединиться. Это необходимо, чтобы совместно противостоять западным странам, отмечает Кива.

Парламентарий также поддержал все действия российских властей в отношении Украины. По его словам, политика России заслуживает уважения.

Ранее Владимир Путин заявил о намерении России поддерживать отношения со странами СНГ. Президент подчеркнул, что главной темой остается общая борьба с коронавирусом.

До этого бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что большая война Украины с Россией невозможна. По словам дипломата, напряжение между странами снизилось и не предполагает масштабного военного конфликта.