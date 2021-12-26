В Раде заявили, что Украина начала процесс возвращения Кубани

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Украина начала процесс возвращения Кубани, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани", – написал украинский парламентарий в своем телеграм-канале.

В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение "Кубань". Как заявлял тогда Гончаренко, оно направлено на разработку политики по возвращению в социальное и культурное поле украинских этнических территорий. По его словам, первым делом объединение займется Кубанью. Однако, утверждал тогда парламентарий, и другие регионы, где проживают украинцы, также не останутся без внимания.

До этого депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил о возможности "вернуть" Украине Кубань и Кавказ. Его поддержал экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. В свою очередь, российские депутаты отмечали, что желание украинских политиков "вернуть" силой Кубань и Кавказ является результатом деградации политической системы на Украине.