На Украине заявили о претензиях на Кубань

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Кубань должна принадлежать Украине. Об этом он сообщил в эфире "4 канала".
По его словам, возмутительно, что в РФ Харьков и Одессу называют русскими городами. Кроме того, парламентарий предложил "напомнить" Москве о том, что "еще 100 лет назад" на Кубани якобы разговаривали "на мове".
Помимо этого, по мнению Гончаренко, это "украинские этнические земли", которые были отрезаны от Киева "волею судьбы".
"Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно я думаю, что эти корни – и по фамилиям, и по песням, и по культуре – они выглядят иначе", – отметил Гончаренко.
Он выразил уверенность, что российский регион с его селами и станицами "больше выглядит как Украина".
Ранее Алексей Гончаренко поблагодарил Россию за запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, поскольку Кубань "стала ближе" к Украине.
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