В Киеве поставили цель вернуть Крым к 2030 году

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Депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" в ходе совещания в пятницу, 1 октября, представили цели на 2030 год, согласно которым Украина должна вернуть Крым и Донбасс.

Фотографии со слайдами презентации в Facebook опубликовала зампред комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в украинском парламента Марьяна Безуглая.

Один из слайдов, где изображена девочка, держащая в руках флаг Украины, подписан: "Какая наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы".

В июне в Киеве согласовали Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Отдельный раздел в документе посвящен отношениям с Россией. В нем говорится о намерении Киева усилить давление на Москву с целью "прекращения агрессивной политики России" и "восстановления территориальной целостности Украины".

Среди прочих пунктов выделяется один, в котором говорится, что Россия должна выплатить Украине репарации, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный "временной оккупацией" ее территории.

Ранее Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть. По его мнению, никаких ментальных изменений проводить не потребуется. Зеленский добавил, что Россия давно работала информационно с жителями полуострова, однако крымчане, по его словам, все равно не считали себя русскими.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в марте 2014 года. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Между тем, Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией.