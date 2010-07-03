В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения "Кубань"

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал создание в Верховной раде межфракционного объединения "Кубань", о котором ранее говорил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко

"Такие шаги, без сомнения, будут восприняты с теплотой. А силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно", – цитирует RT слова политика.

Ранее Гончаренко рассказал, что объединение направлено на разработку политики по возвращению в социальное и культурное поле украинских этнических территорий. По его словам, первым делом они займутся Кубанью, отметив, что другие регионы, где проживают украинцы, также не останутся без внимания.

В январе депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий заявил о возможности "вернуть" Украине Кубань и Кавказ. Его поддержал экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

В свою очередь, российские депутаты отмечали, что желание украинских политиков "вернуть" силой Кубань и Кавказ является результатом деградации политической системы на Украине.

