Украинский посол сообщила о запасном плане на случай провала дипломатии с Россией

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Киев разрабатывает запасной план на случай провала дипломатического сдерживания Москвы. Об этом в интервью изданию Lb.ua заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Сейчас мы все – Украина, США, Запад – работаем над вариантом А – дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому тоже все активно готовятся", – сказала она.
При этом Маркарова не уточнила, что имеется в виду под вариантом Б. В то же время она отметила, что весь цивилизованный мир не считает войну хорошим решением, однако сегодня существует угроза суверенитету Украины, которым, по ее словам, США не готовы жертвовать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, собирается ли Россия напасть на Украину, заявил, что Россия никогда не нападала первой, но и не позволяла сделать себя жертвой.
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