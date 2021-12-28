Украинский посол сообщила о запасном плане на случай провала дипломатии с Россией

Фото: РИА Новости/Стрингер

Киев разрабатывает запасной план на случай провала дипломатического сдерживания Москвы. Об этом в интервью изданию Lb.ua заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Сейчас мы все – Украина, США, Запад – работаем над вариантом А – дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому тоже все активно готовятся", – сказала она.

При этом Маркарова не уточнила, что имеется в виду под вариантом Б. В то же время она отметила, что весь цивилизованный мир не считает войну хорошим решением, однако сегодня существует угроза суверенитету Украины, которым, по ее словам, США не готовы жертвовать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, собирается ли Россия напасть на Украину, заявил, что Россия никогда не нападала первой, но и не позволяла сделать себя жертвой.

