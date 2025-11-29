Kan: украинский Ан-124 забрал из Израиля военные грузовики США и улетел в ОАЭ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Украинский самолет Ан-124 забрал из Израиля американские военные грузовики Oshkosh, а также большое количество оборудования от США. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

Борт прилетел в израильский аэропорт Бен-Гурион из ОАЭ в пятницу, 28 ноября. После этого самолет вернулся в ОАЭ, сделав во время полета небольшую пересадку в Грузии.

Последний раз украинский борт Ан-124 был замечен в небе над Киевом в июле этого года. Фотографии и видеокадры с ним появились в Сети. СМИ предположили, что самолет мог направляться за границу для выполнения коммерческих задач.

В тот же месяц американский лидер Дональд Трамп заявил, что США планируют отправить Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые полностью оплатят страны Евросоюза.

В связи с этим министр обороны ФРГ Борис Писториус рекомендовал странам Европы "открыть свои кошельки до определенной степени", чтобы собрать деньги на покупку оружия американского производства для Киева.

Глава Белого дома уточнял, что координацией поставок американского вооружения на Украину будет заниматься НАТО совместно с постпредом США при Альянсе Мэтью Уитэкером.

Однако спустя время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет прекратить финансирование конфликта на Украине. По его словам, граждане США устали отправлять на это свои средства и налоги.

