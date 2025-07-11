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11 июля, 15:21

В мире

Самолет Ан-124 замечен в небе над Киевом

Фото: depositphotos/Chalabala

Тяжелый транспортный самолет Ан-124 был замечен в небе над Киевом. Фотографии и видеокадры с ним появились в Сети, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Кроме того, его полет фиксируется в сервисе Flightradar. По представленным в нем данным, борт вылетел из Днепра. При этом пункт назначения неизвестен.

СМИ предположили, что самолет может направляться за границу для выполнения коммерческих задач.

В настоящее время небо Украины закрыто для гражданской авиации.

В прошлом году глава министерства обороны Украины Рустем Умеров выступил в рамках сессии Парламентской ассамблеи НАТО с призывом о закрытии неба над западной частью государства. Он попросил государства Альянса сбивать российские цели над этой частью Украины со своих территорий.

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