11 июля, 15:21В мире
Самолет Ан-124 замечен в небе над Киевом
Фото: depositphotos/Chalabala
Тяжелый транспортный самолет Ан-124 был замечен в небе над Киевом. Фотографии и видеокадры с ним появились в Сети, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Кроме того, его полет фиксируется в сервисе Flightradar. По представленным в нем данным, борт вылетел из Днепра. При этом пункт назначения неизвестен.
СМИ предположили, что самолет может направляться за границу для выполнения коммерческих задач.
В настоящее время небо Украины закрыто для гражданской авиации.
В прошлом году глава министерства обороны Украины Рустем Умеров выступил в рамках сессии Парламентской ассамблеи НАТО с призывом о закрытии неба над западной частью государства. Он попросил государства Альянса сбивать российские цели над этой частью Украины со своих территорий.