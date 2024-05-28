Министр обороны Украины призвал НАТО закрыть небо над западом страны

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Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров выступил в рамках весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Софии с призывом о закрытии неба над западной частью государства, сообщает Life.ru.

Министр попросил государства Альянса сбивать российские цели над этой частью Украины со своих территорий.

"Обратился к соседним странам – членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, с призывом закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", – написал Умеров в своих социальных сетях после завершения онлайн-выступления.

Глава украинского оборонного ведомства также отметил, что во время своего выступления он вновь обратил внимание НАТО на просьбу позволить ВСУ использовать переданное Западом оружие для ударов на более далекое расстояние.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в поддержку снятия ограничений на применение Украиной западного оружия по целям, находящимся на территории России. Однако он отметил, что союзники должны самостоятельно принимать решения об условиях, на которых они будут поставлять оружие Киеву.

