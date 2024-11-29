Чад разорвал соглашение о военном сотрудничестве с Францией

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Правительство Чада разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. Об этом со ссылкой на МИД африканской страны сообщает РИА Новости.

"Правительство Республики Чад информирует национальное и международное сообщество о прекращении подписанного 5 сентября 2019 года соглашения об оборонном сотрудничестве с Французской Республикой", – указано в коммюнике.

В МИД Чада также выразили благодарность Франции за сотрудничество и заявили о готовности продолжать конструктивный диалог в поисках новых форм партнерства.

Ранее государственный переворот произошел в Нигере. Мятежники приостановили действие договора о военном присутствии французских войск на территории страны. После этого "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода войск Франции из страны.