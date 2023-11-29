Эксперт заявил, что переговоры с Украиной возможны только на условиях РФ

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Переговоры по урегулированию конфликта на Украине возможны только на условиях России. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на военно-политического аналитика Михаила Онуфриенко.

"Настроение в стране вполне определенное, и сколько бы высшее руководство России не говорило о готовности к переговорам, суть их сводится к тому, что должны быть выполнены наши условия: демилитаризация и денацификация всей территории Украины", – подчеркнул он.

Онуфриенко также добавил, что чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше становится понятно, что российская сторона не остановится, пока поставленные цели не будут достигнуты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад запретил Украине вести переговоры с Россией. По ее словам, весной прошлого года Киев сделал запрос на переговоры с Москвой, на что последняя дала свое согласие и начала процедуру. Однако Запад, в том числе Вашингтон и Лондон, выступили против дипломатического урегулирования.

До этого лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что украинские власти в вопросе переговоров переходят в стадию торга. Так, в Киеве заявили, что не будут подписывать с РФ мирный договор, пока та не выплатит репарации.



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