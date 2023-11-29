Несколько российских журналистов не допустили к заседанию СМИД ОБСЕ в Скопье

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Несколько российских журналистов не допустили к работе по освещению заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она призвала ОБСЕ защищать журналистов, напомнив, что это одна из ее функций.

Захарова добавила, что Москва продолжает подготовку к участию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ, несмотря на все попытки Запада помешать этой поездке.

"Мы наблюдаем попытки части коллективного Запада сделать все, чтобы помешать нормальному участию нашей страны в этом форуме. Они, собственно, поставили на кон само существование организации", – заключила дипломат.

Ранее министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с отказом принимать участие во встрече Совета министров иностранных дел в рамках работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье из-за присутствия Сергея Лаврова.

В своем заявлении главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис указали, что сожалеют о допуске Лаврова к встрече, и отметили, что это "лишь дает России еще одну возможность распространять свою пропаганду".

Встреча глав МИД в рамках ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Северной Македонии. Как сообщил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко, Россия перед участием во встрече получила приглашение.

Лавров до этого сообщил, что шансы спасти ОБСЕ невелики. По его мнению, площадку превратили в придатки ЕС и НАТО. Он считает, что западные страны могут использовать ее для продвижения своей политики.

