Страны Балтии отказались участвовать во встрече глав МИД ОБСЕ из-за Лаврова

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Министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с отказом принимать участие во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) в рамках работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление.

В своем заявлении главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис указали, что сожалеют о допуске Лаврова к встрече, и отметили, что это "лишь дает России еще одну возможность распространять свою пропаганду".

Министры также отметили, что организация была создана с целью предотвращения конфликтов и поддержания мира, в то время как Россия "снова и снова доказывает, что она не является партнером Европы в области безопасности".

"Поэтому мы, министры иностранных дел стран Балтии, приняли решение не участвовать в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье. Мы готовы продолжать работать с партнерами и государствами – членами для защиты основных ценностей ОБСЕ и противодействия российской агрессии и стоящей за ней идеологии", – говорится в документе.

Встреча глав МИД в рамках ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Северном Македонии. Как сообщил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко, Россия перед участием во встрече получила приглашение.

Лавров до этого сообщил, что шансы спасти ОБСЕ невелики. По его мнению, площадку превратили в придатки ЕС и НАТО. Он считает, что западные страны могут использовать ее для продвижения своей политики.

