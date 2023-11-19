Глава МИД Австрии считает верным пригласить Лаврова на саммит ОБСЕ в Скопье

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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает правильным пригласить министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ в Скопье. Об этом он заявил в интервью газете die Presse.

Шалленберг считает верным обсудить с Лавровым вопрос о сроке председательства Северной Македонии в ОБСЕ, который истекает в конце этого года. Россия не поддерживает кандидатуру Эстонии на ее место. Как отметил Шалленберг, имеет смысл продлить мандат Северной Македонии еще на год.

"Следует ожидать, что Северная Македония продолжит свою деятельность. Это решение должно быть принято в конце месяца на саммите ОБСЕ в Скопье. Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России. Эта организация необходима для будущего", – заявил глава австрийского МИД.

При этом Шалленберг подчеркнул, что Европе следует прагматично и трезво смотреть на мир, чтобы решать проблемы.

Встреча глав МИД стран ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье.

Ранее в российском МИД заявили, что нарушение прав РФ на участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе может стать "железобетонным аргументом" в споре о том, что организация утратила свой смысл.