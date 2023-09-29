Россия бойкотирует Варшавскую конференцию в области человеческого измерения

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Москва бойкотирует Варшавскую конференцию в области человеческого измерения, проведение которой запланировано в предстоящем октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ при ОБСЕ.

"Россия, как и в прошлом году, заявляет об официальном бойкоте указанной "эрзац-конференции" в Варшаве", – отметили в постпредстве.

Там подчеркнули, что Северная Македония, будучи текущим председателем ОБСЕ, пренебрегла принципом консенсуса при принятии решений о месте, дате и темах конференции.

Выводы и рекомендации, которые примут по итогам мероприятия, Россия будет считать ничтожными, добавили в постпредстве.

Ранее представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не планирует выходить из организации, несмотря на "перегретую конфронтационную атмосферу".