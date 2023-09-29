29 сентября, 12:32Политика
Путин внес в ГД проект о денонсации Рамочной конвенции о защите нацменьшинств
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин внес в Госдуму инициативу о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Об этом сообщает RT.
"Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств", – следует из документов.
Конвенция была подписана в Страсбурге в феврале 1995 года. Среди участников Совета Европы ее не подписали Франция, Монако, Андорра и Турция, не ратифицировали – Бельгия, Греция, Исландия и Люксембург.
8 сентября этого года российская сторона вышла из конвенции в связи с тем, что она не соблюдается по отношению к россиянам в странах Балтии и на Украине. В марте 2022 года РФ вышла из СЕ после 26 лет членства.
Комментируя ситуацию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнил, что Совет Европы утратил свои изначальные функции. На этом фоне Москва с облегчением вышла из состава этой организации.
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