Путин внес в ГД проект о денонсации Рамочной конвенции о защите нацменьшинств

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Владимир Путин внес в Госдуму инициативу о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Об этом сообщает RT.

"Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств", – следует из документов.

Конвенция была подписана в Страсбурге в феврале 1995 года. Среди участников Совета Европы ее не подписали Франция, Монако, Андорра и Турция, не ратифицировали – Бельгия, Греция, Исландия и Люксембург.

8 сентября этого года российская сторона вышла из конвенции в связи с тем, что она не соблюдается по отношению к россиянам в странах Балтии и на Украине. В марте 2022 года РФ вышла из СЕ после 26 лет членства.

Комментируя ситуацию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнил, что Совет Европы утратил свои изначальные функции. На этом фоне Москва с облегчением вышла из состава этой организации.

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