14 ноября, 18:20Политика
МИД РФ призвал не допустить обострения из-за инцидента на грузино-югоосетинской границе
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В министерстве иностранных дел России призвали не допустить нового обострения после инцидента на границе Грузии и Южной Осетии. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин в ходе встречи с представителями из ОБСЕ, ЕС и ООН, говорится на сайте ведомства.
Главной темой беседы Галузина со спецпредставителем председателя ОБСЕ по Южному Кавказу, заместителями спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу и представителя ООН стало обсуждение подготовки к очередному раунду международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
"Подтверждена общая приверженность продолжению дальнейшей конструктивной работы в рамках данного переговорного формата, оказывающего стабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе", – уточнили в МИД.
На фоне инцидента представитель российского министерства подчеркнул важность более энергичной работы сопредседателей с официальными властями Грузии. Также РФ вновь напомнила о важности заключения соглашения между грузинским Тбилиси, югоосетинским Цхинвалом и абхазским Сухумом в части неприменения силы и делимитации границ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз руководствуется "ложными", "политизированными" и "однобокими" оценками, когда обвиняет Россию в ситуации с убийством гражданина Грузии на границе с Южной Осетией.
Ранее грузинская служба госбезопасности заявила, что представители Южной Осетии застрелили гражданина Грузии при попытке задержания вблизи села Кирбали. Еще один гражданин был задержан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, сказал, что в Кремле не обладают информацией о гибели гражданина Грузии.
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