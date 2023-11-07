Песков прокомментировал гибель гражданина Грузии на границе с Южной Осетией

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Кремле не обладают информацией о гибели гражданина Грузии на границе с Южной Осетией. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

До этого служба госбезопасности Грузии заявляла, что их гражданина застрелили в Южной Осетии во время задержания неподалеку от населенного пункта Кирбали. Кроме того, сообщалось о задержании еще одного гражданина Грузии.

Ранее Песков сообщал, что Россия не предпринимает и не планирует предпринимать никаких шагов в вопросе организации референдума по присоединению Южной Осетии к РФ. В то же время представитель Кремля отметил, что с юридической точки зрения власти Южной Осетии должны доработать этот вопрос.

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