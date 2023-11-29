Американская газета назвала Зеленского главным мечтателем года

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Американское издание Politico в рамках оглашения наиболее влиятельных персон этого года определило украинского президента Владимира Зеленского как главного мечтателя. Об этом сообщается на сайте газеты.

Помимо категории "мечтателей", издание также выделило и другие номинации. К примеру, звание главного деятеля 2023 года было присвоено председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. На втором месте в этой номинации находится глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, на третьем – президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно одержать три победы на Западе, чтобы и дальше получать помощь от союзников и решать важные задачи.

До этого президент Украины заявил, что пережил несколько покушений. Он признался, что из "пяти-шести" попыток ликвидировать его панику у него вызвала только первая. Зеленский сравнил ее с первой вспышкой COVID-19.