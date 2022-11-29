США заявили, что НАТО увеличит свое присутствие "от Черного до Балтийского моря"

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Североатлантический альянс распространит свое присутствие "от Черного до Балтийского моря". С таким заявлением выступил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Бухаресте.

"Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО", – цитирует его ТАСС.

Госсекретарь США отметил, что для Альянса черноморский регион является значимой стратегической территорией.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что количество группировок НАТО в Восточной и Центральной Европе возросло в 2,5 раза с февраля. Сейчас это число достигает 30 тысяч человек. По его словам, новые батальоны создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Его слова подтвердил глава "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов, добавив, что Альянс выстраивает ось вдоль западных границ России – в Прибалтике, Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии и черноморском пространстве.



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