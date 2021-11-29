Латвия призвала ЕС и НАТО дать сигнал РФ о последствиях эскалации на границе с Украиной

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал Евросоюз и НАТО предупредить Россию о последствиях эскалации на границе с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Свое заявление Кариньш сделал после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как отметил латвийский премьер, в данный момент в Европе имеется сразу несколько гибридных угроз. По его словам, речь идет о миграционном кризисе на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, а также о сосредоточении российских войск на границе с Украиной.

"Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень четкие последствия", – подчеркнул Кариньш.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить напряженность в отношении Украины. Он подчеркнул, что не готов расценивать информацию о скоплении российских войск у границы исключительно как блеф.

До этого американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. По мнению главы украинской военной разведки генерала Кирилла Буданова, вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.