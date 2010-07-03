В Совфеде прокомментировали поведение украинской делегации в Женеве

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Сенатор от Крыма и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал поведение украинской делегации, которая сорвала выступление представителя России на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств в Женеве. Об этом сообщает RT.

По его словам, такое поведение типично для украинской политической общественности и верхушки. При этом любые попытки помешать выступлению российских представителей должны пресекаться самым жестким образом.

"Вплоть до выведения из зала, не приглашать их на следующие подобные мероприятия. Наказывать подобное поведение надо обязательно", – отметил сенатор.

Ранее украинская делегация прервала выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека. В ходе доклада украинцы кричали, стучали ногами и били кулаками по столу. "Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы", – сказал Бальбек.

Украинская делегация также остановила выступление представителя Сербии, когда тот сказал, что неоднократно бывал в Крыму и не замечал ущемления прав украинцев и крымских татар.

