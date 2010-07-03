В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырех стран к России

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, призвавших Россию "уважать международное право" и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

По его словам, все эти заявления безосновательны. Также он подчеркнул, что сегодня вся Европа настроена на налаживание контактов с РФ, однако эти страны "продолжают мутить воду".

"Этот альянс между странами, в частности между Швецией и Украиной, мы наблюдаем и на парламентской ассамблее ОБСЕ. Представители Швеции во всем и всегда поддерживают украинскую делегацию в ее русофобских нападках. Так что это все звенья одной цепи и одной политики", – цитирует сенатора RT.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, в свою очередь, заявил ИА "НСН", что эти заявления не имеют никакого отношения к реальности.

"Никаких препятствий по Керченскому проливу как гражданских, так и военных судов нет. Просто надо это делать по установленным нормам. А установлены они были до 2014 года, когда Крым еще был в составе Украины", – подчеркнул он.

Заявление глав внешнеполитических ведомств четырех стран было опубликовано в связи с передачей Киеву 18 ноября задержанных в Керченском проливе кораблей.

Инцидент с украинскими судами произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли морскую границу Российской Федерации. Моряков и суда задержали.