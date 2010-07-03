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Политика

10:39

Украинская делегация прервала доклад России на форуме ООН

политика за рубежом

Фото: ТАСС/ЕРА/JUSTIN LANE

Украинская делегация прервала выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проводится под эгидой Совета ООН в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе доклада украинцы кричали, стучали ногами и били кулаками по столу. "Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы", – сказал Бальбек.

Как рассказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, украинская делегация направила протест в секретариат. В результате секретарь лишил права слова официального делегата от России.

Выступление Гридчины с докладом о правах человека на образование на языках национальных меньшинств также не состоялось. Украинская делегация остановила и выступление представителя Сербии, когда тот сказал, что неоднократно бывал в Крыму и не замечал ущемления прав украинцев и крымских татар.

Ранее Руслан Бальбек призвал не рассматривать всерьез заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о пяти сценариях реинтеграции Донбасса.

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