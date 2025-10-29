Встреча Трампа и Си Цзиньпина пройдет в Южной Корее 30 октября

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Американский лидер Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, 30 октября, в 11:00 по местному времени (05:00 по московскому. – Прим. ред.). Это следует из расписания президента США, представленного на сайте Белого дома.

Переговоры двух лидеров состоятся в южнокорейском городе Кенчжу.

Ранее Трамп сообщил, что на переговорах с председателем КНР хочет обсудить вопросы, которые затрагивают Москву и Киев. Он выразил надежду на то, что Китай окажет ему помощь в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, президент США обсудит на встрече с Си Цзиньпином вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из России. Глава Белого дома отметил, что КНР "значительно сокращает" закупки энергоресурсов у РФ, а Индия "полностью откажется от них".

Однако до этого глава Белого дома заявлял, что его встреча с председателем КНР "больше не имеет смысла". Он указывал на то, что новые экспортные меры, введенные Китаем, стали сюрпризом как для него, так и для всех "лидеров свободного мира".

