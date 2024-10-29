Глава МИД КНДР отправилась в РФ с официальным визитом

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Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи возглавила делегацию, которая отправилась в столицу России с официальным визитом. Об этом сообщило посольство РФ в КНДР в телеграм-канале.

"28 октября Посол А. И. Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом", – указано в сообщении дипмиссии.

Поездка главы МИД КНДР в Россию проходит в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами РФ и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

В середине июня Путин приезжал с рабочей поездкой в КНДР, в рамках которой президент подписал с Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно документу, страны предусматривают оказание взаимной помощи друг другу в случае агрессии против одной из сторон.

Москва намерена развивать и углублять отношения с Пхеньяном во всех возможных сферах, отмечали в Кремле.