Вице-канцлер Германии назвал ужасающими масштабы антисемитизма в стране

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Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек осудил проявления антисемитизма в стране. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

По мнению Хабека, в стране наблюдаются "ужасающие" масштабы антисемитизма. Он подчеркнул, что Германия несет историческую ответственность перед еврейским народом.

"Антисемитизму нет места в Германии – неважно, в каком виде. Верховенство имеет конституция – со всеми правами и обязанностями, которые из нее следуют", – отметил министр экономики.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова обвинила ООН в антисемитизме за то, что большинство стран-членов проголосовали за принятие резолюции, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Как отметила Чернохова, поддерживая мирных жителей сектора Газа, ООН выступает за террористов.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.