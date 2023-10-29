Премьер-министр Чехии заявил, что его страна продолжит защищать свои позиции в ООН

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский не согласились с главой Минобороны Яной Черноховой, которая призвала страну выйти из ООН после принятия резолюции Генассамблеи по сектору Газа и Израилю. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Чехии написала в социальной сети Х, что Чехия должна выйти из ООН. По мнению Черноховой, организация якобы выступает за террористов и не уважает право Израиля на самооборону. Далее политик добавила, что ООН, по ее мнению, поддерживает антисемитизм и должна быть коренным образом расформирована.

Со словами главы Минобороны не согласились премьер-министр и глава МИД Чехии. Петр Фиала ответил, что понимает возмущение Черноховой, однако уверен, что его страна должна отстаивать свои интересы, оставаясь в рядах членов ООН.

"Я понимаю возмущение министра обороны по поводу резолюции ООН, которая не осудила терроризм ХАМАС в Израиле. Чехия, наряду, например, с США или Австрией, проголосовала в соответствии с тем, что мы давно отстаиваем. Мы будем продолжать отстаивать наши позиции в ООН и убеждать другие страны в их правильности", – заявил чешский премьер.

В свою очередь, глава МИД Липавский заявил, что он не ожидает, что правительство будет рассматривать обращение Черноуховой.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Всего за резолюцию проголосовали 120 стран, 14 выступили против, еще 45 воздержались.